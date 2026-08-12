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Фестиваль «Готов к труду и обороне» прошел в Новоржеве

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Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошел в Новоржеве 12 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по молодежной политике, культуре и спорту администрации Новоржевского округа. 

Мероприятие приурочено ко Дню города и 90-летию образования Новоржевского района. 

«У нас был фестиваль среди предприятий, организаций и учреждений нашего муниципального округа. Принимали участие десять команд, в каждой команде по пять человек разного возраста и пола», - рассказали в отделе по молодежной политике, культуре и спорту.

Среди участников были представлены команда администрации округа, Новоржевской средней школы, дошкольных образовательных учреждений, Новоржевского филиала Островской межрайонной больницы, кабельного предприятия, Новоржевского районного центра культуры, детской школы искусств, также участвовали команды поселений. 

Все соревновались в четырех видах упражнений из комплекса ГТО. По итогам лучшие в каждом виде будут награждены на праздновании Дня города. 

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