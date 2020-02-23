Спорт

«Супер фитнес» дарит скидки на клубную карту к 8 Марта

Клуб «Супер фитнес» дарит скидку на 3-месячный абонемент в преддверии 8 Марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, акция продлится с 3 до 6 марта.

«Милые женщины, как давно вы дарили подарки самим себе? Как давно вы баловали себя? А нам есть, что вам предложить. Например, три месяца безлимитного фитнеса по привлекательной цене!» - пояснили в фитнес-клубе.

Стоимость абонемента на 3 месяца со скидкой составит всего 5235 рублей. Для тех, кто придет с подругой, скидка будет еще больше!

Забронируйте свою карту сразу по телефону: 56-60-80.

Внимание! Количество карт ограничено.

Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov.