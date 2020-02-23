«Супер фитнес» дарит скидки на клубную карту к 8 Марта

Клуб «Супер фитнес» дарит скидку на 3-месячный абонемент в преддверии 8 Марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, акция продлится с 3 до 6 марта.
«Милые женщины, как давно вы дарили подарки самим себе? Как давно вы баловали себя? А нам есть, что вам предложить. Например, три месяца безлимитного фитнеса по привлекательной цене!» - пояснили в фитнес-клубе.
Забронируйте свою карту сразу по телефону: 56-60-80.
Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov.