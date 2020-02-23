Спорт

Семейный хоккейный фестиваль собрал в Ледовом дворце Пскова 31 команду

Хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» состоялся 15 марта в Ледовом дворце города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель ВПК «Рубеж» Игорь Тезнев.

По его словам, семейный спортивный фестиваль с ноября 2019 года по март 2020-го организуют в различных регионах Фонд Тимченко и Академия спортивных исследований по хоккею с шайбой совместно с Федерацией хоккея России. Идея такого массового мероприятия принадлежит руководству программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд».

«Суть фестиваля заключается в том, что дети и их родители объединяются в команды по три человека и весело проводят выходной день, играя друг против друга на площадке, равной одной трети хоккейного поля. Победители и призеры турнира награждаются призами и подарками от Фонда Тимченко и программы «Добрый лёд», - пояснил Игорь Тезнев.

В 2020 году право проведения подобного фестиваля получил город Печоры, однако погодные условия не позволили его провести. Поэтому мероприятие прошло в Пскове на закрытой площадке.

Хоккейный фестиваль собрал 31 команду из Печорского, Палкинского районов и города Пскова. Борьба развернулась в пяти дивизионах — среди семей, мальчиков и девочек. Каждая игра длилась 8 минут. «Кажется это мало, но для тех кто выходил на лед и выкладывался в полную силу- это было испытание на выносливость и силу духа. Семейные команды из Палкино неуверенно стояли на льду, но сражались отчаянно, защищая свои ворота и пытаясь забить шайбу сопернику. Команды мальчиков из города Пскова показали красивую, зрелищную игру. Состав семейных команд из Печор был разный по возрасту, по полу и опыту. Самое главное, это были дружные команды, которые азартно сражались на ледовой арене. 7 команд мальчиков из Печор старались не уступать друг другу в хоккейных баталиях, но побеждали более сплоченные команды. Украшением фестиваля стали команды девочек, которые демонстрировали силу воли и характер в противостоянии друг с другом», - рассказал Игорь Тезнев.

Всего было сыграно 30 игр. На трибунах родственники и друзья поддерживали игроков.

Во время фестиваля в фойе также работала игровая площадка «Скобариада», где детей учили народным играм. «Дети с азартом играли, показывая свою ловкость и смекалку», - заметили организаторы.

На торжественном построении были объявлены победители и призеры фестиваля. Им вручены медали, кубки и памятные подарки. Все участники фестиваля получили небольшие памятные сувениры и сладкие призы.

«Хоккейный фестиваль удался благодаря всем неравнодушным людям, которые помогали в проведении мероприятия, что позволило получить детям и их родителям заряд бодрости и хорошее настроения от игры в хоккей. Подобные фестивали являются хорошим инструментом популяризации хоккея среди детей и родителей, способствуя к привлечению к регулярным занятиям физической культурой и спортом и укреплению семейных взаимоотношений на основе занятий спортом», - заключил Игорь Тезнев.