Спорт

Сроки открытия фитнес-клубов в Пскове пока неизвестны

Сроки открытия фитнес-клубов в Пскове пока неизвестны. Об этом заявили руководители псковских клубов «Супер фитнес», «Планка Фитнес» и Xpress в ходе пресс-брифинга ПЛН сегодня, 28 мая.

Фитнес-клубы отнесены к третьей очереди по снятию ограничительных мер, а сейчас оно только начинается в первой, пояснили спикеры.

«Сейчас, можно сказать, что мы занимаемся благотворительностью. Мы вышли в онлайн и продолжили нести свою миссию - оздоровление города. Мы делаем зарядки и тренировки, и уже два месяца проводим их совершенно бесплатно. Многие наши клиенты сказали, что с закрытием фитнес-клубов их лишили последней радости», - рассказала руководитель «Планка Фитнес» Анастасия Анисимова,

Руководитель клуба Xpress пояснила, что с арендой, зарплатами и поддержкой от государства у всех фитнес-клубов одинаковая ситуация, при этом, не имеет значения, относится ли фитнес к большому холдингу или является одним маленьким залом - все находятся в одинаково тяжелой ситуации. «Мы тоже бесплатно проводим прямые эфиры, чтобы держать связь со своими клиентами, ведь многие идут в фитнес-клуб, как во вторую семью - они общаются, выбрасывают негатив. То, что они сейчас лишены этого, только усугубляет состояние людей, которые уже очень устали от ограничительных мер», - пояснила она.

«Когда нам разрешат, мы конечно откроемся. Хотя, честно сказать, пока я сам не очень понимаю для чего. Нужно убедиться и понять, где мы сможем выстоять, а где нет. Если в других городах арендодатели не пошли бы нам на встречу, я бы сразу закрылся там», - рассказал руководитель «Супер фитнес» Георгий Пономарев.