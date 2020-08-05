Спорт

В Пскове приземлились десантники из Конго, Мали, Камбоджи, Китая, Таджикистана, Намибии и Гвинеи

Первые команды иностранных государств прибыли в псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение. Они примут участие в международном этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод-2020» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020».

Соревнования пройдут с 23 августа по 1 сентября.

Прибывшие десантники представляют Китай, Королевство Камбоджу, Республику Мали, Республику Таджикистан, Республику Конго, Республику Намибию, Гвинейскую Республику.

Все участники прибыли в Псков военным авиационным транспортом на аэродром «Кресты».

На летном поле аэродрома команды встретил заместитель командира соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Роман Самохин, сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Силами отдельного медицинского отряда (аэромобильного) соединения организовано проведение противоэпидемических мероприятий, включающих в себя первичный медицинский осмотр и термометрию. Все участники команд были обеспечены медицинскими масками и антисептиками.

По прибытии в часть, команды по доброй традиции встретили с хлебом и солью, военный оркестр соединения исполнил гимны всех стран прибывших команд-участниц.

Уже в понедельник команды приступят к непосредственной подготовке к участию в конкурсе.

Всего в международном этапе конкурса «Десантный взвод-2020» примут участие более 250 военнослужащих из 15 стран.

В прошлом году победу одержала команда России. Следующими в итоговом протоколе оказались белорусы и китайцы.