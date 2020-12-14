Спорт

Два псковича смогут получить скидку на годовой абонемент в клуб «Супер фитнес»

Только два псковича смогут получить скидку на годовой абонемент в фитнес-клуб «Супер фитнес». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, новогодняя распродажа удалась, карт со скидкой почти не осталось.

«До Нового года остается совсем немного времени. Но вы успеете убрать лишние сантиметры с талии, стать стройнее и рельефнее. Любое платье сядет безупречно по фигуре, и вы будете выглядеть сногсшибательно!» - заверили в фитнес-клубе, подчеркнув, что годовых абонементов со скидкой осталось немного.

Акция продлится до 16 декабря. Стоимость годового абонемента с учетом скидки составит всего 16490 руб. Если вы предпочитаете заниматься по утрам, то – 13990 руб.

Бонусы:

- рассрочка на 2 равных платежа;

- 2 месяца заморозки;

- солярий 30 мин;

- скидка 30% на массаж;

- 4 гостевых визита.

«Хотите получить карту еще дешевле? Приведи нового друга и получи дополнительную скидку 1000 руб. Не упустите возможность воспользоваться лучшим предложением года! Бронируйте сразу по телефону 56-60-80 и будьте неотразимы в новом году!» - добавили в центре.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».