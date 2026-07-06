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Грязь, адреналин и командный дух: Псковичей приглашают на гонку с препятствиями «СуперЗаруба»

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Гонка с препятствиями «СуперЗаруба» состоится в парке 300-летия прокуратуры России на улице Никольской в Пскове 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе «СуперФитнес». 

Фото здесь и далее: «Гонки с препятствиями. Псков» / «ВКонтакте»

Каждый участник может выбрать для себя любой предложенный формат состязаний. Для новичков и тех, кто не хочет считать километры по лесу, предусмотрено функциональное многоборье. Участник занимается на специально оборудованной площадке: быстро, динамично и без лишней грязи. 

Тем, кто предпочитает преодолевать трудности плечом к плечу, предлагается командный зачет. «Собирай друзей. Бежите, помогаете, подбадриваете. В команде веселее и не так страшно», — советуют организаторы. Команду можно собрать не только из приятелей, но и из коллег. В клубе напомнили, что корпоративный пиар еще никто не отменял: допускается участие с флагом или в фирменных футболках компании. Главное условие — минимум три человека в команде, и хотя бы одна из них — девушка.

Для опытных экстремалов, жаждущих проверить себя на прочность в одиночку, открыт личный зачет. Дистанция, препятствия, грязь и чувство: «Я это сделал сам».

«Неважно, с каким временем. Неважно, как красиво ты полз в грязи. Главное — ты не остановился», — подчеркивают организаторы.

 

По итогам гонки с препятствиями, каждый участник получит жетон финишера «Супер Зарубы» — ее просто память, а символ силы.

Регистрация открыта. Места ограничены. О подробностях можно узнать в сообществе организаторов.

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