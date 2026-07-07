Новый зал, выставка воздухоплавателей и 11 лет работы: чем живет Музей спорта в Великих Луках

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края отметил 11-летие и завершил долгожданный ремонт. О том, чем сегодня живет учреждение и какие планы строят на его развитие, рассказал директор музея, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Дмитрий Белюков отметил, что в этом году музей отметил 11-летие: «Год назад мы как раз обсуждали десятилетие музея. Время летит незаметно. Время идет, работа ведется, как иногда говорят».

Отвечая на вопрос о последних важных событиях, директор музея выделил долгожданный ремонт еще двух помещений. По его словам, заявка подавалась Великолукской государственной академией физической культуры и спорта на протяжении нескольких лет учредителю министерству спорта РФ.

«Заявка была удовлетворена. Это дало нам возможность отремонтировать еще несколько помещений, а значит расширить пространство экспозиционное и вспомогательные помещения, в том числе склад для хранения предметов. Это существенный вклад в развитие музея, поддержка учредителя дает основания развиваться дальше», — подчеркнул Дмитрий Белюков.

Благодаря поддержке учредителей, в новом зале музея открылась выставка, посвященная 30-летию международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Экспозиция открылась почти месяц назад, в июле.

«Это событие стало заметным не только для спортивной, но и для культурной, общественной жизни города, региона и всей страны. Статус спортивной столицы достигался десятилетиями», — заявил директор музея.