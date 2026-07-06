Сотрудники ИЦ-1 и СИЗО-2 успешно сдали нормативы ГТО в Великих Луках

В Великих Луках состоялось спортивное мероприятие по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Участниками стали сотрудники ИЦ-1 и СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области, а также члены их семей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Всего в сдаче нормативов приняли участие более 30 человек от двух учреждений. Участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, успешно преодолев все испытания комплекса. Результаты показали, что сотрудники уголовно-исполнительной системы и их близкие серьезно относятся к поддержанию спортивной формы и здорового образа жизни. Знаки отличия будут вручены участникам позже, после официального утверждения результатов.

Как рассказали в УФСИН, особого внимания заслуживает достижение оператора группы применения технических средств надзора отдела режима и надзора СИЗО-2 Светланы Шабрыкиной. Незадолго до мероприятия она была награждена золотым знаком отличия ГТО — высшей наградой комплекса, подтверждающей отличную физическую подготовку и регулярные занятия спортом. Ее пример является ориентиром для коллег и служит пропагандой здорового образа жизни в коллективе.