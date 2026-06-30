Экипаж с участием псковички победил в классе 1600Н на ралли «Белые ночи»

С 26 по 28 июня в Карелии состоялся 9-й этап Татнефть Кубка России по ралли — «Белые ночи». В условиях высокой конкуренции представители Псковской области продемонстрировали достойные результаты, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации автоспорта Псковской области.

Фото: Федерация автоспорта Псковской области

Наибольшего успеха среди участников из Псковской области добился экипаж пилота Александра Становова (СПБ) и штурмана, мастера спорта Маргариты Гребенкиной (Псков), выступавший на автомобиле ВАЗ-21130.

По итогам соревнований спортсмены заняли 1 место в зачете 1600Н и 15-е в абсолютном зачете гонки.

Еще один псковский экипаж — Виктор Биченко и Иван Белов, также выступавший в зачете 1600Н, был вынужден досрочно завершить гонку. Причиной схода стала техническая неисправность — поломка коробки переключения передач.

В зачете 1400Н первое место занял экипаж псковского пилота Андрея Утцова и штурмана из Ленинградской области Руслана Кациева.

Экипаж псковичей Константина Егорова и Алексея Белова на автомобиле Lada Kalina остановился в трех шагах от призовой тройки, заняв шестое место в зачете 1400Н.

Следующий этап Татнефть Кубка России по ралли пройдет на Псковской земле. 10-11 июля на территории Опочецкого муниципального округа состоится ралли «900 озер». Схема трассы, программа ралли и список участников будут опубликованы на официальном сайте Федерации автомобильного спорта Псковской области.