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Спорт

Сборные команды Псковской области получат новую спортивную форму

21.01.2021 13:48|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с заместителем председателя регионального комитета по спорту Галиной Макаровой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, глава региона осмотрел тестовые комплекты формы, которыми планируется обеспечить сборные команды области для участия в соревнованиях различного уровня.

Представляя проект спортивных костюмов, Галина Макарова отметила, что среди федераций провели голосование по выбору макета, после которого определили окончательный вариант дизайнерского решения. Всего планируется пошить более 1,4 тысячи комплектов.

«Проект неоднократно дорабатывался. Ветровка для удобства на молнии. Сами спортсмены просили, чтобы на рукаве был флаг Российской Федерации, потому что они принимают участие в международных соревнованиях. На противоположном рукаве - герб Псковской области», - отметила замруководителя регионального комитета по спорту.

По словам Галины Макаровой, в случае утверждения тестовой партии начнется изготовление формы, очередность получения спортсменами экипировки определят в соответствии с началом соревновательного сезона.

Глава региона положительно оценил внешний вид формы и качество экипировки, а также поручил направить тестовые образцы костюмов представителям разных спортивных федераций региона, чтобы те дали итоговую оценку комплектам и внесли предложения по доработке. Также Михаил Ведерников поинтересовался, когда к костюму будут изготовлены футболки с утвержденным дизайном.

«Основная цель - обеспечить сборные команды костюмами до начала соревновательного процесса. Поэтому средства в первую очередь направлены на это. На футболки финансирование будет выделено по итогам экономии», - отметила Галина Макарова. Губернатор поручил проработать и вопрос привлечения внебюджетного финансирования.

О создании единой формы для сборных спортивных команд Псковской области губернатор Псковской области объявил на юбилейном Балу чемпионов, который прошел в декабре прошлого года. Впервые в истории псковского спорта сборные команды аккредитованных спортивных федераций будут экипированы единообразно.

Теги: #спорт #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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