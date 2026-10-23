Открытый Кубок региона по фехтованию пройдёт в Пскове в первую неделю ноября

Открытый Кубок Псковской области по фехтованию состоится 7 и 8 ноября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом сообщили в группе «Дирекция спортивных сооружений города Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: «Дирекция спортивных сооружений города Пскова» / «ВКонтакте»

В соревнованиях примут участие юноши и девушки, мужчины и женщины. Турнир пройдёт на стадионе «Машиностроитель» по адресу: улица Кузнецкая, 25.

Организаторы приглашают спортсменов и болельщиков посетить соревнования.