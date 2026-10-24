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Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу пройдут 25 октября

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Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу, посвящённые Году единства народов России, состоятся 25 октября на трассе «Ваулины горы» в Псковском муниципальном округе. Торжественное открытие соревнований начнётся в 11:20. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил председатель Мотоциклетной федерации Псковской области Алексей Караваев.

По словам Алексея Караваева, на соревнованиях ожидают около 60–80 спортсменов. Участники приедут из Псковской, Тверской, Смоленской и Ленинградской областей, а также с Урала и из Белоруссии.

Спортсмены выступят в семи классах, разделённых по возрасту и другим категориям. Среди них классы 50, 65, 85 и 125 куб. см, а также возрастные категории, в том числе 45+. В классе 50 будут соревноваться дети от 5 до 8 лет, в классе 65 — от 8 до 12 лет, в классе 85 — от 11 до 15 лет, в классе 125 — спортсмены от 15 до 17 лет.

В каждом классе запланировано по два заезда. По их итогам организаторы подсчитают очки и определят сильнейших участников.

Соревнования посвящены Году единства народов России.

Перед публикацией стоит уточнить у организатора, что именно означает категория «45+» и как правильно обозначить остальные классы: в исходном комментарии сказано о семи классах, но перечислены не все.

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