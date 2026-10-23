«Город превратится в спортивную площадку»: Ольга Тимофеева анонсировала крупное событие в Пскове

Крупное мероприятие по зрелищным видам спорта планируется провести в Пскове. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.
Она добавила, что это мероприятие планируется на теплое время года, чтобы можно было весь город превратить в спортивную площадку.
«Думаю, что в ближайшее время такое мероприятие масштабное появится. Это будут зрелищные виды спорта. Мы рассматриваем его в формате опен-эйра, чтобы город превратился в спортивную площадку», – заключила Ольга Тимофеева.