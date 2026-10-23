«Город превратится в спортивную площадку»: Ольга Тимофеева анонсировала крупное событие в Пскове

Крупное мероприятие по зрелищным видам спорта планируется провести в Пскове. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

«Перед нами губернатор ставит задачу. Календарь календарём, потому что в рамках календарного плана в основном приезжают спортсмены, отрабатывают по своим дисциплинам. Наградили, разъехались. Стоит задача формирования большого спортивного праздника. Мы уже думаем над тем, что это будет за формат и какие виды спорта там будут, чтобы и жители, и туристы гордились людьми, достижениями людей, которые занимаются спортом», – сообщила Ольга Тимофеева.

Она добавила, что это мероприятие планируется на теплое время года, чтобы можно было весь город превратить в спортивную площадку.

«Думаю, что в ближайшее время такое мероприятие масштабное появится. Это будут зрелищные виды спорта. Мы рассматриваем его в формате опен-эйра, чтобы город превратился в спортивную площадку», – заключила Ольга Тимофеева.