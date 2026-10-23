Николай Валуев проведет мастер-класс в новом зале единоборств в Острове

Депутат Госдумы, политический и спортивный деятель Николай Валуев проведет мастер-класс в новом спортивном модульном зале в Острове после открытия. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

«Насколько вы знаете, мы в Острове откроем зал единоборств. Николай Валуев должен приехать обязательно и показать мастер-класс», – сообщила Ольга Тимофеева.

Напомним, в Острове ведется строительство модульного зала единоборств площадью 1100 квадратных метров на улице Меркурьева, вблизи дома №28.

Изображение: Дмитрий Быстров / «Макс»

Возведение спортобъекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». На строительство из федерального бюджета выделено более 110 миллионов рублей. Средства носят софинансируемый характер: затраты на приобретение и монтаж модульного зала покрываются за счёт федерального и регионального бюджетов, а работы по благоустройству территории и прокладке инженерных сетей – за счет областного и местного бюджета.

Сдача объекта планируется в декабре 2026 года.

Ранее сообщалось, что новый зал единоборств в Острове получит имя Николая Валуева.