Спорт

Алексей Севастьянов: Хочется вернуть на псковский стадион взрослых болельщиков

«Хочется вернуть на псковский стадион взрослого болельщика, который соскучился по настоящему взрослому футболу», - сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, комментируя грядущее открытие стадиона «Машиностроитель» после реконструкции.

«Это праздник для всех жителей региона. Объект выходит весьма симпатичный, - оценил гость студии. - Как говорится, строили мы, строили и, наконец, построили. Вот только хочется понять, когда будет этот "наконец". Мы думали провести на стадионе турнир, пригласить команды, но для этого надо понять, когда. Апрель-май — это здорово, а дальше у команд начинаются чемпионаты».

Алексею Севастьянову видится, что открытие «Машиностроителя» должно быть ярким и не ограничиваться детским турниром. «Детских турниров будет достаточно. А хочется вернуть взрослого болельщика, который соскучился по настоящему взрослому футболу. Хочется, чтобы скорее ввели стадион («Машиностроитель» - ред.), чтобы он зажил, ведь он строится для зрителей. Поиграть в футбол можно и в ФОКОТах, а мы хотим, чтобы на стадион зритель пришел», - заключил гость студии.