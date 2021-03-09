Алексей Севастьянов: Хочется вернуть на псковский стадион взрослых болельщиков

«Хочется вернуть на псковский стадион взрослого болельщика, который соскучился по настоящему взрослому футболу», - сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, комментируя грядущее открытие стадиона «Машиностроитель» после реконструкции.
Алексею Севастьянову видится, что открытие «Машиностроителя» должно быть ярким и не ограничиваться детским турниром. «Детских турниров будет достаточно. А хочется вернуть взрослого болельщика, который соскучился по настоящему взрослому футболу. Хочется, чтобы скорее ввели стадион («Машиностроитель» - ред.), чтобы он зажил, ведь он строится для зрителей. Поиграть в футбол можно и в ФОКОТах, а мы хотим, чтобы на стадион зритель пришел», - заключил гость студии.