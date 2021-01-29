Спорт

Андрей Аршавин может приехать на открытие псковского стадиона «Машиностроитель» после реконструкции

Известный футболист, бывший капитан сборной страны, заслуженный мастер спорта России Андрей Аршавин может приехать на открытие стадиона «Машиностроитель», которое ожидается в Пскове к середине весны. Как сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель областной федерации футбола, замглавы администрации города Александр Коновалов, соответствующие договоренности предварительно достигнуты с руководителем МРО «Северо-Запад» Еленой Илюхиной.

«Хотелось бы открыть стадион как-то интересно, ярко. Обсуждали возможность приезда сюда именитых ребят из "Зенита". Принципиально она поддержала эту возможность», - рассказал гость студии.

Так, по его словам, Елена Илюхина точно пообещала, что на арене «Машиностроителя» псковичи точно смогут увидеть Андрея Аршавина, который сейчас отвечает за детско-юношеский футбол в «Зените».

Открытие стадиона планируется в середине весны. Сейчас идут пуско-наладочные работы, и устраняются замечания по линии Стройтехнадзора.

Напомним, в первую очередь реконструкции стадиона «Машиностроитель» было вложено 747 млн рублей из федерального бюджета.