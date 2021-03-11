Спорт

Псковские футболистки завоевали «серебро» на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Северо-Западного федерального округа в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» проходили в Пскове с 1 по 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной федерации футбола.

Соревновались девочки и мальчики в четырех возрастных группах. Всего участвовали 63 команды, в том числе 8 из них представляли Псковскую область. Матчи проходили в спортивных комплексах «Олимп» и «Писковичи».

На всероссийский финал, который состоится в апреле в Подмосковье, отобрались команды из Вологодской и Архангельской областей, Республик Коми и Карелии. У псковичей серебряными призерами стали девочки 2009-2010 годов рождения из Погранично-таможенно-правового лицея и девушки 2003-2004 годов рождения из Псковского педагогического комплекса. Кроме того, девочки 2007-2008 годов рождения из Бежаницкой средней школы стали бронзовыми призерами финала Северо-Запада.

Лучший бомбардиром в своей категории стала псковичка Ольга Холмочкина из ППК. А Валерия Воднева из Бежаницкой средней школы и Виктория Шиленок из Погранично-таможенно-правового лицея в своих категориях получили награды «Лучший вратарь».

Команды юношей 2003-2004 годов рождения из Стругокрасненской средней школы, девушек 2005-2006 годов рождения из Центра образования ППК и мальчиков 2009-2010 годов рождения из ППК завоевали в своих возрастных категориях четвертые места.

Юноши 2005-2006 годов рождения из Пушкиногорской средней школы и мальчики 2007-2008 годов рождения из Дедовичей — на пятых местах.