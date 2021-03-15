Спорт

Гдовские школьники побывали на игре «Зенита»

Победители гдовского марафона по мини-футболу побывали на игре клуба «Зенит», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей организаторы марафона — АНО «Черневский двор».

Фото здесь и далее: группа «Футбольный марафон. АНО "Черневский двор"» в социальной сети «ВКонтакте»

Возможность бесплатно посетить матч «Зенит-Ахмат» на большом стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге гдовские школьники получили за победу в турнире в начале марта. За поездку организаторы мероприятия благодарят партнера марафона Владимира Литвинова.