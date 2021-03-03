Спорт

Победители гдовского турнира по мини-футболу отправятся на игру «Зенита»

Марафон по мини-футболу в 11-й раз состоялся на Гдовщине. Организатором мероприятия стала некоммерческая организация АНО «Черневский двор». Более 100 спортсменов из Гдова, Печор, Пскова, Пушкинских Гор, Гдовского и Псковских районов приняли участие в Черневском марафоне. сообщает «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: группа издания «Гдовская заря» в социальной сети «ВКонтакте»

Каждый из участников в память о марафоне получил памятные подарки — футболки с логотипом, сувениры с символикой футбольного клуба «Зенит». Двум лучшим игрокам в каждой возрастной группе вручили велосипеды. Их обладателями стали игроки команд из Печор и Псковского района.

Специальные призы от администрации Гдовского района, футбольные мячи, получили команды из Ветвеника и Пушкинских гор. Было и два денежных сертификата. Один из них вручили гдовичу Владимиру Макееву вместе со званием «Лучший игрок».

Кроме кубков и грамот победители турнира бесплатно посетят одну из игр футбольного клуба «Зенит», которая состоится на большом стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. За предоставленную возможность организаторы мероприятия благодарят партнера марафона Владимира Литвинова.

Грамотами наградили и всех тренеров-наставников, которые подготовили футбольные команды для участия в марафоне.

«Двухдневный праздник спорта прошел на высшем уровне, а доказательство этому – счастливые глаза детей. Все занимаются в очень разных условиях, но футбол любят одинаково беззаветно. До новых встреч на футбольном марафоне "Чернево-2022"», - подвели итог организаторы турнира.