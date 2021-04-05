В Пскове стартовала акция по обеспечению школ столами для настольного тенниса

Акция по обеспечению общеобразовательных учреждений города столами для игры в настольный теннис началась в Пскове. Эта работа проводится по инициативе вице-спикера Псковского областного Собрания, регионального координатора проекта «Единой России» «Детский спорт» Юрия Сорокина, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Чтобы привить у детей любовь к спорту и здоровому образу жизни, парламентарий обратился к руководителям псковских школ, предложив обеспечить учреждения столами для этой игры. Первая партия из пяти столов уже поступила в школы Псковского педагогического комплекса (ППК).
Директор ППК Любовь Николаева отметила, что поступление новых теннисных столов для учреждения является важным событием, так как подобный школьный инвентарь сейчас находится в ветхом состоянии. Она поблагодарила парламентария за подарок и рассказала, что два стола поставят на первом и втором этаже школы №26, а остальные разместят во втором корпусе учреждения — в школе №25 на улице Западной.
Все затраты по приобретению и доставке теннисных столов в псковские школы взял на себя клуб по настольному теннису «Nordman», руководителем которого является Юрий Сорокин.
Он также добавил, что, несмотря на кажущуюся простоту, настольный теннис - это динамичная игра, которая, по энергозатратам не уступает другим видам спорта. Она вырабатывает быстроту реакции, развивает ловкость, координацию и мышление. «Приглашаем в наш клуб всех желающих с сентября. Занятия рассчитаны на детей от 9 до 12 лет», - резюмировал парламентарий.