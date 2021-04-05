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Спорт

В Пскове стартовала акция по обеспечению школ столами для настольного тенниса

08.04.2021 15:50|ПсковКомментариев: 0

Акция по обеспечению общеобразовательных учреждений города столами для игры в настольный теннис началась в Пскове. Эта работа проводится по инициативе вице-спикера Псковского областного Собрания, регионального координатора проекта «‎Единой России» «‎Детский спорт» Юрия Сорокина, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Чтобы привить у детей любовь к спорту и здоровому образу жизни, парламентарий обратился к руководителям псковских школ, предложив обеспечить учреждения столами для этой игры. Первая партия из пяти столов уже поступила в школы Псковского педагогического комплекса (ППК).

«‎Сейчас одна из самых актуальных задач нашего общества - это укрепление здоровья нашего подрастающего поколения. И самый эффективный способ этого достичь - приобщать ребят к физической культуре и спорту. Надеюсь, что наша инициатива пойдет детям на пользу, и нам удастся отвлечь их от гаджетов и компьютерных игр», - подчеркнул Юрий Сорокин, который также является председателем городской Федерации настольного тенниса.

Директор ППК Любовь Николаева отметила, что поступление новых теннисных столов для учреждения является важным событием, так как подобный школьный инвентарь сейчас находится в ветхом состоянии. Она поблагодарила парламентария за подарок и рассказала, что два стола поставят на первом и втором этаже школы №26, а остальные разместят во втором корпусе учреждения — в школе №25 на улице Западной.

Все затраты по приобретению и доставке теннисных столов в псковские школы взял на себя клуб по настольному теннису «‎Nordman», руководителем которого является Юрий Сорокин.

«‎Я очень давно занимаюсь настольным теннисом. И 2 года назад решил открыть в Пскове теннисный клуб "Nordman". В нашей спортивной секции поначалу занимались только взрослые, но затем мы начали принимать и детей в возрасте от 9 до 12 лет. Некоторые из них уже достигли таких высоких результатов, что выезжают на соревнования по настольному теннису в Санкт-Петербург», - рассказал Юрий Сорокин.

Он также добавил, что, несмотря на кажущуюся простоту, настольный теннис - это динамичная игра, которая, по энергозатратам не уступает другим видам спорта. Она вырабатывает быстроту реакции, развивает ловкость, координацию и мышление. «‎Приглашаем в наш клуб всех желающих с сентября. Занятия рассчитаны на детей от 9 до 12 лет», - резюмировал парламентарий.

 
Теги: #псковское областное собрание #депутат #настольный теннис
Источник: Псковская Лента Новостей
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