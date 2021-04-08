Спорт

Великолучане завоевали медали на турнире‎ по джиу-джитсу

Турнир «Кубка Дракона»‎ по джиу-джитсу лиги JJCD прошел в Пскове 10 апреля. В соревнованиях приняли участие около 160 человек из Великих Лук, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Пскова. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа клуба единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

По результатам соревнований спортсмены «Team Strela» из Великих Лук заняли пять призовых мест. Первые места в возрастной категории 10-11 лет завоевали Валерия Теленкова (до 40 кг) и Софья Барканова (до 45 кг). В возрастной категории 30+ «золото» получил Евгений Барканов (до 85 кг).

Второе место в возрастной категории 8-9 лет завоевал Алексей Половинцев (до 25 кг). Третье место в возрастной категории 15-17 лет получил Александр Грачев (до 65 кг).

В общекомандном зачете спортсмены заняли второе место. Тренер - Евгений Барканов.