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Свыше 50 дней продолжается путешествие псковича на велосипеде до Владивостока

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50-й день велопутешествия из Пскова во Владивосток провел пскович Дмитрий Жуков. Об этом он рассказал в группе «Велик и рюкзак» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Жуков, «Велик и рюкзак» / «ВКонтакте»

«Снова холодное утро. Очень холодное. Мороза, конечно, не было, но с ветерком очень неприятно. До Читы, в которой меня ждали, оставалось меньше ста километров, и раскачиваться не стоило. Ехалось бодро, и уже скоро мелькнул последний километровый флажок трассы "Байкал". А на нулевом километре трассы "Амур" меня поджидал Александр с плотным завтраком. Так меня еще не встречали. Подумал я, не зная, что так придется подумать в этот день еще не раз», - пишет Дмитрий Жуков.

В городе путешественника угостили буузами (традиционное бурятское, тувинское и монгольское блюдо) и показали парк.

«Проехал по центральной улице. Закупился в магазине продуктами. Далее отправился к Оширу на ночевку. Помылся. Постирался. Дальше была встреча с веломонстрами Читы в бургерной. Ребята подарили мне джерси с символикой местного велоклуба, кружку, наклейки, угостили бургером. Так меня еще нигде не встречали. Затем Ошир свез на машине на сопку, с которой открывался прекрасный вид на город. В завершение Ошир вручил мне шесть пакетов с тушенкой, вяленое мясо и денежный сюрприз. Так меня еще ни разу не встречали, снова думал я. Чита навсегда останется для меня в памяти как самый гостеприимный город», - делится путешественник.

За день он проехал 86 (за все время 7153) километров за 4:49 в седле.

«Теперь начинаю самый сложный этап путешествия. Возможны ночевки вне связи. Посты могут стать нерегулярными», - заключил Дмитрий Жуков.

Напомним, пскович отправился в путешествие во Владивосток на велосипеде 30 апреля. 

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