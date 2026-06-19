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Церемония закрытия 30-й Международной встречи воздухоплавателей прошла в Великих Луках

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Торжественная церемония закрытия 30-й Международной встречи воздухоплавателей состоялась сегодня, 19 июня,  в Великолукском драматическом театре. В рамках Встречи прошли 31-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту и 5-й Чемпионат Псковской области по воздухоплавательному спорту. Также были разыграны 18-й Кубок Дружбы, 19-й Кубок княгини Ольги и 21-й Кубок города Великие Луки. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский. 

Фото здесь и далее: Николай Козловский/ канал Мах

«На протяжении недели 35 спортсменов из разных регионов страны боролись за почётные титулы и награды, демонстрируя высокий уровень мастерства, выдержку и преданность любимому виду спорта. Юбилейная Встреча стала по-настоящему запоминающимся событием, подарившая участникам и зрителям множество незабываемых эмоций», - отметил глава города. 

По итогам соревнований чемпионом России и обладателем Кубка Дружбы стал Дмитрий Жохов из Тулы. Обладателем Кубка города Великие Луки и чемпионом Псковской области стал великолучанин Максим Валуев. Лучшей среди пилотесс признана Елизавета Вертипрахова из Кунгура.

 

«Благодаря профессионализму пилотов и их команд, большой работе организаторов, спортивной дирекции, судейской коллегии, технических специалистов и всех, кто обеспечивал проведение мероприятия, а также поддержке наших спонсоров, 30-я Международная встреча воздухоплавателей стала значимой страницей истории отечественного воздухоплавания и города Великие Луки. Эта Встреча ещё раз подтвердила, что Великие Луки по праву носят звание столицы отечественного спортивного воздухоплавания. Каждый полёт, каждое спортивное задание становились настоящим испытанием мастерства», - подчеркнул Николай Козловский, поблагодарив организаторов мероприятия за работу. 

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30-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках

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