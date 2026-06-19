Великолукский аэронавт победил на чемпионате области по воздухоплаванию

В рамках 30-й Международной встречи воздухоплавателей пилоты боролись за звание чемпиона страны, региона, а также лучшей команды России. Кроме того, были разыграны Кубок Дружбы, Кубок города Великие Луки и Кубок Княгини Ольги среди пилотесс. Об этом сообщила дирекция соревнования в группе «Воздухоплавание | Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Воздухоплавание | Великие Луки» / «ВКонтакте»

В чемпионате Псковской области победил Максим Валуев, «серебро» завоевал Евгений Кравченко, «бронзу» – Сергей Никитин. Все пилоты в этой номинации - великолучане.

Чемпионом России 2026 года стал Дмитрий Жохов, «серебро» взял Иван Меняйло, бронзовым призёром стал Марк Стенин.

Результаты чемпионата России в командном зачёте: первое место заняли пилоты Иван Меняйло и Константин Козырев из Московской области, второе место завоевали представители Псковского региона Максим Валуев и Евгений Кравченко, а третье место получили рязанские аэронавты Марк Стенин и Александр Маврин.

В Кубке Дружбы первое место занял чемпион России 2026 года Дмитрий Жохов, второе — Иван Меняйло, третье — Марк Стенин.

В номинации Кубок Княгини Ольги первое место взяла Елизавета Вертипрахова, второе — Наталия Иванова, третье — Марина Маврина.

Кубок города Великие Луки забрал Максим Валуев, второе место завоевала Елизавета Вертипрахова, а третье место занял Даниил Богданов.

«Поздравляем всех призёров и победителей! Вы доказали, что воздухоплавание — это не просто спорт, а настоящее искусство, требующее мастерства, выдержки и любви к небу», — комментируют в дирекции.

Торжественная церемония награждения победителей 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках и закрытие мероприятия состоится сегодня, 19 июня, в 17:00 в Великолукском драматическом театре.

31-й чемпионат России прошёл при поддержке Российского спортивного фонда. Генеральным спонсором 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках традиционно выступило ПАО «Газпром».