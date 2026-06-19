Свечение аэростатов запланировано сегодня в Великих Луках

Свечение аэростатов состоится сегодня в «Луки-Парке» при благоприятных погодных условиях, сообщается в группе «Воздухоплавание. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: «Воздухоплавание. Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Если погода будет благоприятной, а ветер останется тихим, сегодня в 22:00 гости "Луки-Парка" смогут увидеть одно из самых красивых зрелищ 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках — свечение аэростатов. В вечерних сумерках воздушные шары одновременно зажгут свои горелки, превратившись в огромные светящиеся фонари. Яркие вспышки огня, атмосфера летнего вечера создадут незабываемое шоу для гостей всех возрастов», - отметили в группе.

Организаторы обращают внимание, что проведение свечения зависит от погодных условий. При сильном ветре или неблагоприятной погоде программа может быть скорректирована.

«Не упустите возможность увидеть это впечатляющее зрелище своими глазами!» - добавили они.

Ранее завершилась полётная программа 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Заключительным аккордом стал ночной старт аэростатов из Великолукской крепости. Ночным считается старт аэростатов за полчаса до рассвета.

Местом старта была выбрана Великолукская крепость. Работники сферы культуры Великих Лук, по инициативе руководства городского комитета культуры, преподнесли участникам юбилейной встречи воздухоплавателей музыкальный подарок.

Солисты и артисты народного коллектива вокального ансамбля «Традиция», образцового хореографического коллектива «Жемчужина», солистка Юлия Плужникова и участники других творческих коллективов Дома культуры Ленинского комсомола, а также сотрудники комитета культуры администрации города Великие Луки исполнили для пилотов несколько известных песен.

«Особенным сюрпризом стало участие в мини-концерте красавицы-лошади по кличке Фриона необычной масти – серая в гречку. Лошадь гармонично дополняла исполнение артистами песни "Конь" группы "Любэ". Ведомая под уздцы совладелицей конюшни "Клуб любителей лошадей Трель и К", членом Федерации конного спорта России Анной Жуковой, Фриона создавала неповторимую, очень зрелищную атмосферу. Помимо композиции "Конь", артисты исполнили несколько популярных песен военных лет, которым участники Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках дружно подпевали. А завершился неожиданный концерт исполнением песни, которую давно считают неофициальным гимном нашего города воинской славы – "Великие Луки"», - поделились организаторы.

Отмечается, что сюрприз очень понравился пилотам, которые встречали каждую композицию громкими овациями.

«Великие Луки всегда с радостью принимают на своей земле и в своём небе аэронавтов со всей России и дружественных стран зарубежья, и это ночное представление стало очередным доказательством. Именно благодаря пилотам и командам тепловых аэростатов, инициаторам и организаторам Международной встречи воздухоплавателей, помощи спонсоров и, прежде всего, генерального спонсора мероприятия – ПАО "Газпром", Великие Луки являются признанной столицей отечественного спортивного воздухоплавания», - заключили организаторы.

Напомним, в рамках 30-й Международной встречи воздухоплавателей пилоты боролись за звание чемпиона страны, региона, а также лучшей команды России. Кроме того, были разыграны Кубок Дружбы, Кубок города Великие Луки и Кубок Княгини Ольги среди пилотесс.