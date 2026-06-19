Свечение аэростатов запланировано сегодня в Великих Луках

Свечение аэростатов состоится сегодня в «Луки-Парке» при благоприятных погодных условиях, сообщается в группе «Воздухоплавание. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: «Воздухоплавание. Великие Луки» / «ВКонтакте»
Организаторы обращают внимание, что проведение свечения зависит от погодных условий. При сильном ветре или неблагоприятной погоде программа может быть скорректирована.
«Не упустите возможность увидеть это впечатляющее зрелище своими глазами!» - добавили они.
Ранее завершилась полётная программа 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Заключительным аккордом стал ночной старт аэростатов из Великолукской крепости. Ночным считается старт аэростатов за полчаса до рассвета.
Местом старта была выбрана Великолукская крепость. Работники сферы культуры Великих Лук, по инициативе руководства городского комитета культуры, преподнесли участникам юбилейной встречи воздухоплавателей музыкальный подарок.
Солисты и артисты народного коллектива вокального ансамбля «Традиция», образцового хореографического коллектива «Жемчужина», солистка Юлия Плужникова и участники других творческих коллективов Дома культуры Ленинского комсомола, а также сотрудники комитета культуры администрации города Великие Луки исполнили для пилотов несколько известных песен.
Отмечается, что сюрприз очень понравился пилотам, которые встречали каждую композицию громкими овациями.
«Великие Луки всегда с радостью принимают на своей земле и в своём небе аэронавтов со всей России и дружественных стран зарубежья, и это ночное представление стало очередным доказательством. Именно благодаря пилотам и командам тепловых аэростатов, инициаторам и организаторам Международной встречи воздухоплавателей, помощи спонсоров и, прежде всего, генерального спонсора мероприятия – ПАО "Газпром", Великие Луки являются признанной столицей отечественного спортивного воздухоплавания», - заключили организаторы.
Напомним, в рамках 30-й Международной встречи воздухоплавателей пилоты боролись за звание чемпиона страны, региона, а также лучшей команды России. Кроме того, были разыграны Кубок Дружбы, Кубок города Великие Луки и Кубок Княгини Ольги среди пилотесс.