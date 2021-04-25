 В Пскове проходит турнир по футболу в рамках V летней Спартакиады 

Сегодня, 26 апреля, в Пскове стартовал межрегиональный турнир по футболу среди юношей в рамках V летней Спартакиады молодежи России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации футбола, в турнире принимают восемь сборных команд (юноши 2006 - 2007 годов рождения), которые представляют Санкт-Петербург, Республику Карелию и шесть областей: Мурманскую, Архангельскую, Ленинградскую, Вологодскую, Калининградскую и Псковскую.
Матчи турнира будут проходить с 26 с по 30 апреля на стадионе «Локомотив».
В стартовой игре команда Псковской области со счетом 2:1 одержала победу над сверстниками из Вологодской области. В составе псковичей отличились Руслан Мустафаев и Александр Морозов с пенальти. Команда Псковской области представлена футболистами ФК «Псков» и ДЮСШ «Стрела», наставником является Андрей Скориченко.
Календарь игр:
26 апреля
27 апреля
28 апреля
29 апреля
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