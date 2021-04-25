Спорт

В Пскове проходит турнир по футболу в рамках V летней Спартакиады

Сегодня, 26 апреля, в Пскове стартовал межрегиональный турнир по футболу среди юношей в рамках V летней Спартакиады молодежи России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации футбола, в турнире принимают восемь сборных команд (юноши 2006 - 2007 годов рождения), которые представляют Санкт-Петербург, Республику Карелию и шесть областей: Мурманскую, Архангельскую, Ленинградскую, Вологодскую, Калининградскую и Псковскую.

Матчи турнира будут проходить с 26 с по 30 апреля на стадионе «Локомотив».

В стартовой игре команда Псковской области со счетом 2:1 одержала победу над сверстниками из Вологодской области. В составе псковичей отличились Руслан Мустафаев и Александр Морозов с пенальти. Команда Псковской области представлена футболистами ФК «Псков» и ДЮСШ «Стрела», наставником является Андрей Скориченко.

Календарь игр:

26 апреля

9.30. Мурманская область — Архангельская область;

11.00. Псковская область — Вологодская область;

12.30. Республика Карелия — Санкт-Петербург;

14.00. Ленинградская область — Калининградская область.

27 апреля

9.30. Ленинградская область — Псковская область;

11.00. Калининградская область — Вологодская область;

12.30. Санкт-Петербург — Архангельская область;

14.00. Республика Карелия— Мурманская область.

28 апреля

9.30. Мурманская область — Санкт-Петербург;

11.00. Псковская область — Калининградская область;

12.30. Вологодская область — Ленинградская область;

14.00. Архангельская область — Республика Карелия.

29 апреля

9.30. А3 — Б4;

11.00. Б3 — А4;

12.30. А1 — Б2;

14.00. Б1 — А2.

30 апреля