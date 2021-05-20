Спорт

Псковичи собираются на Всероссийский фестиваль «Загрузи себя футболом!»

Псковская команда «Стрела - желтые» победила на региональном отборочном турнире Всероссийского фестиваля Детской футбольной лиги «Загрузи себя футболом!». Соревнования проходили среди детей 2011 годов рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Псковичи под руководством тренера Ильи Орлова сыграли на стадионе «Экспресс» в Великих Луках с местными футболистами. В финале турнира определялись победитель - обладатель «Золотого кубка» - и серебряный призер региональный соревнований.

Псковичи результативнее исполнили пенальти и завоевали «Золотой кубок», а также получили право на одну из двух путевок на финальный турнир Всероссийского фестиваля Детской футбольной лиги «Загрузи себя футболом!».