Спорт

Великолукские футболисты будут представлять регион на всероссийских соревнованиях

Великолучане одержали победу в финале областного этапа всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» среди мальчиков 2010-2011 годов рождения (младшая группа). Об этом сообщается в группе региональной Федерации футбола в социальной сети «ВКонтакте».

Второе место завоевали псковичи, третье место досталось спортсменам из Дедовичей. Региональный этап соревнований проходил на острове Дятлинка в Великих Луках.

Теперь спортсмены Великих Лук будут представлять Псковскую область на всероссийских соревнованиях в Ессентуках.