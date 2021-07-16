Спорт

Псковичка с путевкой на Паралимпиаду: Коляска для соревнований чудом пришла в пандемию

Сразу после Олимпиады в Токио стартуют Паралимпийские игры. Они состоятся с 24 августа по 5 сентября. Псковскую область на них будет представлять единственная спортсменка - Александра Васильева, играющая в настольный теннис на инвалидной коляске. Девушка рассказала Псковской Ленте Новостей, как проходил отбор, почему она занялась именно этим видом спорта, каким образом идет подготовка, что за помощь она получает от псковских властей, насколько родной город удобен для передвижения и как она защищается от допинга.

– Александра, поздравляем вас с получением путевки на самые важные соревнования. Расскажите, каким образом проходил отбор на Игры?

– Отбор на Паралимпиаду проходит весь олимпийский цикл, от одних Игр до других. За это время ты должен отыграть на определенном количестве международных турниров, набрать кредитные баллы. Выстраивается рейтинг. На эту Паралимпиаду отобралось пятнадцать человек, на данный момент я тринадцатая. На последнем этапе состоялся мировой квалификационный турнир и выдача зеленых карт от международной теннисной организации. Я попала на Паралимпиаду именно благодаря ей. Узнала об этом от тренера почти через месяц после турнира. В тот момент находилась в Пскове. Конечно же, испытала радость, волнение, но в голове сразу стала выкладывать будущие тренировки.

– Предполагали ли вы когда-нибудь, что окажетесь на Паралимпиаде?

– Цель попасть на Паралимпийские игры, естественно, была. Весь отборочный цикл я к ней шла. Когда я только начинала играть в настольный теннис, ни о чемпионатах России, ни уж тем более о Паралимпиаде я и не думала. Начинала играть для того, чтобы у меня было занятие, и независимо от погоды, от других обстоятельств, я бы выходила из дома. Потом благодаря помощи родителей, первого моего тренера Борисова Александра Васильевича у меня что-то стало получаться. В 2013 году поехала на всероссийские соревнования в Великий Новгород и заняла первое место. Вот здесь у меня стали появляться и цели. Я благодарю председателя спорткомитета Пскова Гаврилова Александра Николаевича, который нашел возможность отправить меня на соревнования во Францию в 2014 году, где я получила международную квалификацию и попала в мировой рейтинг на девятнадцатое место. Ну и с этого момента моё хобби стало моей работой. На данный момент у меня два тренера, в Пскове – Мель Александр Миерович, в Санкт-Петербурге – Лосева Александра Юрьевна.

– Как и где проходит подготовка? Когда перемещаетесь в Токио?

– Подготовка проходит и в Пскове, но чаще в Питере. Сейчас я со сборной Санкт-Петербурга нахожусь на базе в Сосновом Бору Ленинградской области. По планам, 2 августа в Москве мы получаем экипировку и отправляемся в Южно-Сахалинск, где будут проходить сборы. И уже оттуда полетим в Японию.

– Кто будет вашими основными соперниками?

– Основной соперник у меня это, наверно, я сама. Ну а другие соперники сильные, и китайцы, и сербы, и немцы, и англичане.

– В мае ПЛН писала о происшествии с вашей бабушкой, которая попала в больницу после того, как была на «Маяке» сбита велосипедистом. Все случилось незадолго до квалификационного турнира. Как чувствует себя бабушка? Удалось ли найти велосипедиста?

– Бабушка на данный момент передвигается только в инвалидном кресле, ей еще долго нельзя будет опираться на травмированную ногу и задействовать травмированную руку. Но с каждым днем она осваивается. Того, кто ее сбил, не нашли, я думаю, и не искали, так как поначалу нас постоянно «футболили», а сейчас не отвечают на звонки.

– От коронавируса уже привились?

– Да, получила в Пскове первый компонент «Спутника V».

– Часто ли бываете в Пскове? Насколько родной город удобен для передвижения на коляске? Получается ли у вас перемещаться самостоятельно?

– В основном передвигаюсь на своей машине. Доступным город назвать трудно. За то время, что действует программа «Доступная среда», изменения есть, но они недостаточные, и могли бы быть существеннее. В силу своего характера я рискну одна куда-то выйти, но не все же такие решительные, не все могут попросить помощи. Из плюсов и больших - это доступный городской транспорт. По городу ходит много автобусов, удобных для колясок.

– Получаете ли помощь от властей?

– Область меня поддерживает, обеспечивает инвентарем. Самое главное – это спортивные коляски. Нынешнюю мне купили в прошлом году. Она делалась по индивидуальным замерам, под индивидуальные особенности и потребности. Незадолго до начала пандемии я ездила в Германию на замеры. Вернулась, и через несколько дней закрыли границы. А сама коляска пришла чудом в пандемию.

– На Игры из Пскова должны были отправиться двое, вы на Паралимпиаду, гребец Павел Сорин на Олимпиаду. Сейчас Павел оказался в эпицентре допингового скандала. В невиновности Сорина здравомыслящие люди не сомневаются, но в Токио он уже не летит. Александра, скажите честно: употребляете допинг?

– Никакой допинг я не принимаю. Перед тем, как выпить любую таблетку, несколько раз проверяю ее в приложении «Русада», не запрещенный ли это препарат.

– Какой настрой за два месяца до стартов?

– Теперь моя цель – показать хорошую игру, сделать все, что я могу.

Беседовала Юлия Магера