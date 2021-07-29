Спорт

Андрей Турчак высоко оценил уровень реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в рамках рабочего визита в Псковскую область 29 июля осмотрел реконструируемый стадион «Машиностроитель», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вместе с Андреем Турчаком спортивный объект посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вице-губернатор Василий Осипов, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, глава администрации Пскова Александр Братчиков, его первый заместитель Борис Елкин, и. о. председателя областного комитета по спорту Елена Чернышова, депутат регионального парламента Алексей Севастьянов и руководитель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский.

Директор стадиона Ольга Черкасова рассказала, что осталось доделать платформу для инвалидов, а также обустроить парковку для автомобилей на улице Спортивной. «Все до конца августа сделаете?» - спросил Михаил Ведерников. Директор ответила утвердительно.



Губернатор поблагодарил Андрея Турчака, при содействии которого покроют дефицит в размере 73 млн рублей, образовавшийся при реконструкции стадиона. «Это решение было принято в рамках трехсторонней комиссии. Такое спортивное ядро в центре города будет пользоваться спросом», - подчеркнул Андрей Турчак.





Андрей Турчак отметил достойный уровень реконструкции спортивного объекта. По его мнению, на открытие стадиона, которое планируется 1 сентября, следует пригласить профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Добавим, на вторую очередь реконструкции стадиона требуется порядка 700 млн рублей.