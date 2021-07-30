Общество

Андрей Турчак принял участие в празднике прославления Святогорской иконы Богородицы

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сегодня, 30 июля, принял участие в празднике прославления Святогорской иконы Богородицы Одигитрии ( Путеводительницы). Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Судя по нескольким опубликованным фотографиям, он вместе со своим помощником Арменом Мнацаканяном и худруком Псковского драмтеатра Дмитрием Месхиевым посетил молебен в честь Святогорской иконы Божией Матери и возложил цветы к памятнику пастушку Тимофею.

«По легенде, 451 год назад именно ему явилась чудотворная икона Одигитрии, а на этом месте позднее был основан Святогорский монастырь», - уточнил в своих соцсетях Армен Мнацаканян и рассказал более подробно о том, как прошел день в Пушкинских Горах.

«Прекрасное, праздничное настроение! С большим удовольствием пообщались с пушкиногорцами. Сколько работаю с Андреем Анатольевичем, столько удивляюсь: он всегда открыт для людей! Местные бабушки долго нас не отпускали: обо всем расспросили, все сенатору доложили, пожелали успехов, в общем, поговорили душевно», - написал помощник Андрея Турчака.