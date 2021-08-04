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Общество

Андрей Турчак сообщил о решении, принятом по Родинской школе

05.08.2021 01:25|ПсковКомментариев: 0

Секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил о решении, принятом по Родинской школе. Напомним, сенатор от Псковской области посетил учебное заведение в ходе рабочего визита в регион 29 июля.

«На прошлой неделе побывал в Родинской средней школе, здание которой находится в плачевном состоянии, - написал политик в своем инстаграм-аккаунте. - Сегодня уже есть решение – учреждение включено в реестр школ, которые будут капитально отремонтированы в ближайшие годы. Более того, в деревне Родина по партпроекту «Единой России» построят ФОКОТ. Это станет отличным подарком для педагогов и учеников к 50-летию школы в 2022 году.

Сегодня передал реестр министру Сергею Кравцову. Уже в первые два года будет капитально отремонтировано максимальное количество школ, которые на сегодняшний день имеют проектно-сметную документацию. Всего же к 2026 году будет приведено в порядок 7211 школ по стране», - сообщил сенатор.

«Напомню, что инициатива партии о капитальном ремонте школ была поддержана Президентом. Сегодня 10% школ страны нуждаются в капитальном ремонте. Эта программа крайне важная. Школы, особенно на селе, являются центрами притяжения, одним из факторов развития небольших населенных пунктов», - заключил Андрей Турчак.

Источник: Псковская Лента Новостей
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