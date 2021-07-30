Общество

Все школы Псковского района требуют обновления — Наталья Федорова

Все школы Псковского района требуют обновления. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

«За последние десятилетия в районе не построено ни одной новой школы. Самая молодая — Тямшанская гимназия, ей всего 35, поэтому все школы требуют обновления», - уточнила она, напомнив, что партия «Единая Россия» составляет реестр российских школ, нуждающихся в капитальном ремонте. «Первой ласточкой» в нем среди школ Псковского района стала Родинская школа.

Напомним, накануне в ходе рабочего визита в Псковскую область вице-спикера СФ, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака было принято решение о капремонте Родинской школы.

Также в первоочередных капитальных работах, по мнению Натальи Федоровой, нуждается Карамышевская школа: «она еще более возрастная, там требуется замена всей системы».

Здания многих школ, по словам главы Псковского района, не обновлялись давно, «а поддерживать текущее состояние — все-таки не капремонт». В первую очередь ремонта требуют кровли, системы тепло- и водоснабжения, канализация, фасады. Многие учреждения образования ожидают замены окон и полов.

«Поэтому у нас список (школ, требующих ремонта — ред.) уже составлен. Естественно, мы стараемся исходить из принципа приоритетности. Поэтому программа капремонта школ для нас очень актуальна. Мы ждали ее продолжения. Это хорошая возможность сделать школы более комфортными и современными для детей», - резюмировала Наталья Федорова.