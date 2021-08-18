Всероссийские соревнования по городскому спринту пройдут в Пскове 20-22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации спортивного ориентирования.
В соревнованиях примут участие спортсмены из более чем 20 регионов России (все субъекты Северо-Западного Федерального округа, Москва, Центральная Россия и Красноярск). Соревнования пройдут в двух возрастных категориях - юниоры и юниорки (от 14 лет до 21 года), а также мужчины и женщины (старше 21 года).
Участников соревнований ожидает городской спринт на 2,5 и 3 километра. Маршрут пройдет по основным районам Пскова - Запсковью, Центру и Завеличью.
«Для псковских спортсменов эти соревнования - уникальная возможность поучаствовать в состязании всероссийского уровня без особых экономических затрат», - рассказали в областной федерации спортивного ориентирования.
В пятницу, 20 августа, спортсмены смогут проявить себя в эстафете - соревнования начнутся в парке Куопио в 11.00. На следующий день, в субботу, пройдут индивидуальные старты от Ольгинской часовни. В завершающий день, 22 августа, участники соревнований смогут проявить навыки ориентирования во время общего старта у проектного офиса «Команда 2018»
Лучшие спортсмены в каждой дисциплине по итогам состязаний получат награды.