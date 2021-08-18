Спорт

Всероссийские соревнования по городскому спринту пройдут в Пскове

Всероссийские соревнования по городскому спринту пройдут в Пскове 20-22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации спортивного ориентирования.

В соревнованиях примут участие спортсмены из более чем 20 регионов России (все субъекты Северо-Западного Федерального округа, Москва, Центральная Россия и Красноярск). Соревнования пройдут в двух возрастных категориях - юниоры и юниорки (от 14 лет до 21 года), а также мужчины и женщины (старше 21 года).

Участников соревнований ожидает городской спринт на 2,5 и 3 километра. Маршрут пройдет по основным районам Пскова - Запсковью, Центру и Завеличью.

«Для псковских спортсменов эти соревнования - уникальная возможность поучаствовать в состязании всероссийского уровня без особых экономических затрат», - рассказали в областной федерации спортивного ориентирования.

В пятницу, 20 августа, спортсмены смогут проявить себя в эстафете - соревнования начнутся в парке Куопио в 11.00. На следующий день, в субботу, пройдут индивидуальные старты от Ольгинской часовни. В завершающий день, 22 августа, участники соревнований смогут проявить навыки ориентирования во время общего старта у проектного офиса «Команда 2018»

«Эти соревнования будут особенными потому, что на них специально приедет разработчик ЭФР - электронной системы контроля прохождения дистанции. Если раньше спортсмен, финишируя, должен был нажать на специальную кнопку, то теперь этого делать не придется. Электронная система сама отметит, что спортсмен финишировал после того, как он проведет рукой над специальным датчиком, без лишних касаний. Эту систему разработчик планирует протестировать у нас на стартах», - добавили в спортивной федерации.

Лучшие спортсмены в каждой дисциплине по итогам состязаний получат награды.