Субботние пробежки «Пять верст» объединяют свыше 180 городов РФ — псковский организатор

«Пять верст» – это дружеская пробежка дистанцией в пять километров, которая проводится каждую субботу не только в Пскове, но и во многих других городах России, рассказал директор «Пяти верст на набережной реки Великой» Сергей Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На данный момент «Пять верст» реализуется более чем в 180 городах России. В Москве и Санкт-Петербурге данное мероприятие проводится на большем количестве локаций, нежели в других городах.

«Вся страна бежит. И самое главное, что вся страна бежит именно в 9:00 пять километров», — отметил Сергей Иванов.

Дистанцию можно как пробежать, так и пройти пешком. «У нас никогда не бывает последнего участника, потому что последним всегда финиширует наш волонтер-замыкающий. Поэтому мы всегда говорим, что у нас нет первых и последних, у нас есть только участники-финишеры», — объяснил директор.

Мероприятие абсолютно бесплатное. Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо подойти в 8:45 на улицу Профсоюзную, дом 16 в Пскове. И уже в 9:00 дается старт забега.