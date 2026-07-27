В Пскове прошло первенство по конному спорту в дисциплине «конкур»

Открытое первенство города Пскова по конкуру (прыжки с препятствиями) состоялось в деревне Загорицы в клубе конного спорта «Возрождение». Как рассказала руководитель клуба Ирина Черезова, в соревнованиях принимало участие около 30 спортсменов. Это члены клуба «Возрождение», а также гости из «Калгановского конного завода» Ленинградской области.

Соревнования начались с маршрута «Кавалетти», где нужно преодолевать низкие препятствия в виде лежащих на земле брусьев. Далее состоялись старты на маршрутах с препятствиями высотой от 30 до 120 см.

Задача участников в конкуре — на время правильно пройти маршрут в манеже, преодолевая препятствия в заранее установленном порядке. Сбиваться с маршрута нельзя, пропускать препятствия тоже. За превышение времени, при сбивании брусьев и других ошибках, участник получает штрафные баллы.

Отличительной особенностью конного спорта является то, что всадник и лошадь должны работать как одно целое. Достичь понимания и хорошего взаимодействия человека и лошади бывает непросто.

В городских соревнованиях 25 июля выступали только девочки. Как пояснила Ирина Черезова, мальчики тоже занимаются конным спортом, но девочки больше трудятся и чаще участвуют в стартах. В целом в Пскове в основном конным спортом занимаются девочки.

Управляющий «Калгановского конного завода» Илья Кудрявцев в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал, что на эти старты привез пятерых участников. С псковскими спортсменами и Ириной Черезовой он часто встречается на различных соревнованиях, и любит приезжать на старты в Псков, поэтому будет очень рад, если соревнования в Пскове в клубе «Возрождение» будут проводиться чаще. Илья Кудрявцев подчеркнул, что здесь всегда очень дружественная атмосфера. И само место в деревне Загорицы потрясающее - здесь рядом поля, лес, река и озеро.

Победители соревнований:

«Кавалетти»: София Савченко и лошадь Пеппи

30 см: Владислава Алексеева и лошадь Но-Ферро

40-60 см, дети: Лада Боровицкая и лошадь Пеппи

40-60 см: Лада Пчелина и лошадь Ест-Минстер

70 см: Дарина Дашкевич и лошадь Голубая Лагуна

80 см, дети: Марина Макаровская и лошадь Лиепая

80 см: Николь Петрова и лошадь Композиция

До 90 см, дети: Марина Макаровская и лошадь Лиепая

До 90 см: София Мартынова и лошадь Зарисовка

До 100 см: София Мартынова и лошадь Италия

До 110 см: Лилия Полиектова и лошадь Ирэн

До 120 см: Ангелина Овчинникова и лошадь Конкордия

Клуб «Возрождение» работает с 2012 года. Спортсмены занимаются как на своих лошадях, так и на учебных. Псковские спортсмены регулярно ездят на соревнования в другие регионы, в частности в Москву, Ленинградскую и Тверскую область, занимают призовые места.