Более 70 спортсменов приняли участие в турнире по настольному теннису в Пскове

Ежегодный открытый турнир по настольному теннису, посвященный Дню города Пскова, завершился. В этом году в нем приняли участие более 70 спортсменов из разных городов России, разных возрастов и с разным рейтингом. Соревнования проходили на базе клуба Nordman, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» и руководитель клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
Уже не первый год клуб Nordman организовывает подобные соревнования с целью популяризации настольного тенниса в городе Пскове и по всей области, а также является спонсором данных турниров.
Список победителей и призеров:
Мужчины:
- Первое место завоевал Виталий Кривоногов (Nordman);
- Второе место получил Артем Яновский (Санкт-Петербург);
- Третье место занял Иван Таламанов (Nordman);
- Четвертое место получил Егор Москвин (Санкт-Петербург);
- Пятое место занял Виталий Филичев (Санкт-Петербург);
- Шестое место выиграл Илья Вульфсон (Nordman).
Женщины:
- Первое место завоевала Дарья Сергеева (Великий Новгород);
- Второе место заняла Анастасия Беляева (Псков);
- Третье место выиграла Полина Петрищева (Псков).
Парный разряд:
- Первое место завоевали Виталий Кривоногов (Nordman) и Егор Москвин (Санкт-Петербург);
- Второе место заняли Иван Таламанов (Nordman) и Виталий Филичев (Санкт-Петербург);
- Третье место выиграли Вадим Барышников (Nordman) и Илья Вульфсон (Nordman).
Победительницей утешительного финала стала Полина Петрищева (Псков).
Лучшим юниором до 18 лет стал Артем Краев (Кемерово), а лучшей юниоркой — Дарья Сергеева (Великий Новгород).
Лучшим ветераном старше 65 лет стал Валерий Зиновьев (Псков).
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