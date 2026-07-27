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Более 70 спортсменов приняли участие в турнире по настольному теннису в Пскове

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Ежегодный открытый турнир по настольному теннису, посвященный Дню города Пскова, завершился. В этом году в нем приняли участие более 70 спортсменов из разных городов России, разных возрастов и с разным рейтингом. Соревнования проходили на базе клуба Nordman, сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» и руководитель клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Уже не первый год клуб Nordman организовывает подобные соревнования с целью популяризации настольного тенниса в городе Пскове и по всей области, а также является спонсором данных турниров.

Список победителей и призеров:

Мужчины:

  • Первое место завоевал Виталий Кривоногов (Nordman);
  • Второе место получил Артем Яновский (Санкт-Петербург);
  • Третье место занял Иван Таламанов (Nordman);
  • Четвертое место получил Егор Москвин (Санкт-Петербург);
  • Пятое место занял Виталий Филичев (Санкт-Петербург);
  • Шестое место выиграл Илья Вульфсон (Nordman).


Женщины:

  • Первое место завоевала Дарья Сергеева (Великий Новгород);
  • Второе место заняла Анастасия Беляева (Псков);
  • Третье место выиграла Полина Петрищева (Псков).


Парный разряд:

  • Первое место завоевали Виталий Кривоногов (Nordman) и Егор Москвин (Санкт-Петербург);
  • Второе место заняли Иван Таламанов (Nordman) и Виталий Филичев (Санкт-Петербург);
  • Третье место выиграли Вадим Барышников (Nordman) и Илья Вульфсон (Nordman).

Победительницей утешительного финала стала Полина Петрищева (Псков).

Лучшим юниором до 18 лет стал Артем Краев (Кемерово), а лучшей юниоркой — Дарья Сергеева (Великий Новгород).

Лучшим ветераном старше 65 лет стал Валерий Зиновьев (Псков).

 
«Поздравляем всех спортсменов, занявших призовые места! До новых встреч на соревнованиях!» — резюмировал Юрий Сорокин.

 

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Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

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