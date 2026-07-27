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«Эмоции по-настоящему»: как в Пскове прошла гонка с препятствиями «Тропа зверя»

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В минувшие выходные парк 300-летия прокуратуры России на Никольской в Пскове превратился в полосу испытаний для сильных духом. Здесь состоялась гонка с препятствиями «СуперЗаруба» под названием «Тропа зверя», организованная клубом «СуперФитнес», на которой спортсмены могли проверить себя на прочность и побороться за звание сильнейших.

Фото: организаторы мероприятия

Каждый участник мог выбрать для себя любой предложенный формат состязаний. Новичкам и тем, кто не хотел покорять лесные километры, предложили функциональное многоборье. Те, кто привык преодолевать трудности плечом к плечу, сражались в командном зачете. А самых опытных и жаждущих адреналина экстремалов ждал суровый личный зачет.

Эмоции после состязаний зашкаливали. Участники и болельщики активно делились впечатлениями в комментариях.

«Спасибо за организацию! Это правда очень круто! Очень эмоционально! И очень по-настоящему!» — поделилась одна из победительниц состязаний Юлия Борисова. 

«Отдельное спасибо организаторам и судьям за данное мероприятие, поскольку подобные гонки помогают не только проверить собственные силы, но и сплотить коллективы, найти единомышленников, и в конце концов оторвать свою пятую точку от дивана! Спасибо, это было мощно!» — добавил еще один участник Евгений Ломанов.

Даже те, кто остался за периметром трассы, чувствовали единение с атлетами. «Хоть и не участвовала, но переживала за каждого как за себя. Надо готовиться к следующей тропе уже как участник!» — поделилась болельщица Надежда Сергеевна.

Теплую атмосферу гонок с препятствиями подчеркнул еще один участник Максим Сорокин, поблагодарив организаторов — Георгия Пономарева, Алену Воробьеву и всю команду доброжелательных помощников: «Псков, как всегда, подарил потрясающие, добрые, домашние, семейные эмоции. Спасибо за гостеприимство, за организацию хороших, интересных, соревнований, как и всегда, было приятно приехать к вам. Не важно, победа или поражение, — главное, что люди настоящие, добрые, эмоции искренние».

 

Главная цель мероприятия — популяризация активного образа жизни и развитие физической культуры в городе. Организаторы стремились не только определить лучших атлетов, но и помочь участникам укрепить здоровье, повысить уровень подготовки и по-настоящему сплотиться.

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