День пельменя стал визитной карточкой «Пяти верст на набережной реки Великой» — директор

Креативные инициативы позволяют разнообразить обычные забеги и привлечь новых участников. Одно такое шуточное мероприятие — День пельменя — стало ежегодной «визитной карточкой» «Пяти верст на набережной реки Великой», рассказал директор бегового мероприятия Сергей Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Помимо классических еженедельных забегов «Пять верст», по инициативе волонтеров проходят тематические. Например, в День пионерии участники бежали пять километров в пионерских галстуках. Такие мероприятия организовывают для разнообразия и привлечения еще большего количества участников.

«Волонтеры закидывают идею: "Давайте проведем старт такой-то, а давайте такой-то", и мы с легкостью подхватываем все это, потому что это интересно. Бег — такая рутинная вещь. Каждую субботу по пять километров просто так - было бы не очень интересно. Очень быстро бы люди приедались. А какие-то тематические старты дают импульс», — рассказал Сергей Иванов.

Одной из наиболее популярных инициатив стал ежегодный День пельменя. «Изначально это был шутливый старт, а сейчас он уже как визитная карточка наших "Пяти верст" стал», — прокомментировал директор.