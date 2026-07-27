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День пельменя стал визитной карточкой «Пяти верст на набережной реки Великой» — директор

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Креативные инициативы позволяют разнообразить обычные забеги и привлечь новых участников. Одно такое шуточное мероприятие — День пельменя — стало ежегодной «визитной карточкой» «Пяти верст на набережной реки Великой», рассказал директор бегового мероприятия Сергей Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Помимо классических еженедельных забегов «Пять верст», по инициативе волонтеров проходят тематические. Например, в День пионерии участники бежали пять километров в пионерских галстуках. Такие мероприятия организовывают для разнообразия и привлечения еще большего количества участников.

«Волонтеры закидывают идею: "Давайте проведем старт такой-то, а давайте такой-то", и мы с легкостью подхватываем все это, потому что это интересно. Бег — такая рутинная вещь. Каждую субботу по пять километров просто так - было бы не очень интересно. Очень быстро бы люди приедались. А какие-то тематические старты дают импульс», — рассказал Сергей Иванов.

Одной из наиболее популярных инициатив стал ежегодный День пельменя. «Изначально это был шутливый старт, а сейчас он уже как визитная карточка наших "Пяти верст" стал», — прокомментировал директор.

День пельменя проходит в феврале и собирает большое количество людей. Участники собираются всем сообществом и лепят пельмени. «Лепим больше тысячи, тысячи две, замораживаем за день, за два, а потом приносим кастрюли, плиты, палатки, генераторы, воду. Все это готовим, и там же все это дело съедаем. Очень весело. Всем рекомендую», — поделился Сергей Иванов.
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