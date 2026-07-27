Директор псковских «Пяти верст» рассказал о годовой подготовке массовых стартов

От идеи до реализации беговых мероприятий в парках «Паркран» прошло больше года из-за сложностей в согласовании. Такая участь постигла и забеги «Пяти верст на набережной реки Великой», рассказал директор забега Сергей Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

До подачи заявки для организации «Пяти верст», в Пскове существовала инициатива мирового движения «Паркран». Движение появилось в Лондоне в Буши-парке (Буши-парк в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе - второй по величине из королевских парков Лондона - ред.) и очень быстро распространилось по всему миру, в том числе и в России. В рамках данной активности люди также бегут дистанцию в пять километров и стартуют в 9:00, бегут с фиксацией результата на территории какого-либо парка. Принять участие может любой желающий.

В 2020 году «Паркран» уже проводили в Гатчине. «Я там с друзьями бегал, меня приглашали на пробежку. И они предложили в Пскове тоже открыть "Паркран". И я подал заявку в штаб-квартиру в Москве. С момента подачи заявки до открытия 8 мая 2021 года прошло чуть больше года», — рассказал Сергей Иванов, как зародилась идея проведения подобных беговых мероприятий в Пскове.

Сложность организации таких инициатив заключается в том, что должно быть специальное оборудование: секундомеры, карточки позиций, флаги, фишки. Все это появилось благодаря Фонду президентских грантов. «Должна была быть заявка, которая включала открытие старта, в том числе и в Пскове. На все эти организационные моменты ушел год», — объяснил Сергей Иванов.