Спорт

Тринадцать команд из регионов СЗФО примут участие в первенстве по футболу в Пскове

Первенство Межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад» по футболу среди команд спортивных школ пройдет в Пскове с 17 по 24 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации футбола.

В соревнованиях примут участие юноши 2009 года рождения. Кубки и медали разыграют 13 команд из восьми регионов Северо-Западного федерального округа.

Псковскую область на первенстве будут представлять ФК «Псков» (тренер Андрей Колышев) и «Стрела», Псков (тренер Юрий Вересов).