Спорт

Псковские десантники победили в чемпионате Вооруженных сил России по футболу

Команда «ВДВ-Купол» из Пскова победила в чемпионате Вооруженных сил России по футболу, который проходил с 5 по 9 сентября в Смоленске. Об этом сообщается в группе «Псковский футбол» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Псковский футбол» в социальной сети «ВКонтакте»

В турнире принимали участие шесть сборных команд, которые представляли Центральный, Западный, Восточный и Южный военные округа (Севастополь), Воздушно-десантные войска (Псков) и Военно-морской флот.

Команды были разделены на две группы, победители встречались в финале. Главным судьей соревнований был мастер спорта СССР по футболу Анатолий Коробочка.

Сборная Воздушно-десантных войск, одержав три победы, в том числе обыграв в финале (3:1) команду Южного военного округа, завоевала «золото». Дмитрий Мотлахов (ВДВ) стал лучшим бомбардиром турнира, а Алексея Семенова (ВДВ) признали лучшим игроком.

В состав команды «ВДВ-Купол» вошли Алексей Мушенков (вратарь), Константин Цуркан, Сергей Бухаров, Иван Овсянкин, Максим Булимов, Александр Алексеев, Алексей Семенов (капитан), Иван Иванов, Александр Зуев, Павел Фролов, Дмитрий Мотлахов,

Виталий Мешков (вратарь), Сергей Канаш, Владимир Вагин, Александр Иванов, Артем Егоров.

Тренируют команды Иван Васильев и Сергей Степанов. Руководитель команды Анатолий Попов, представитель - Павел Иванов.

Организаторами чемпионата выступили управление физической подготовки и спорта Вооруженных сил Российской Федерации и Центральный спортивный клуб Армии.

Напомним, в 2020 году на чемпионате в Смоленске победителями также стали представители Воздушно-десантных войск.