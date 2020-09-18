Псковские десантники стали чемпионами Вооруженных Сил России по футболу

Два асфальтоукладчика и шесть катков работают на улице Рокоссовского в Пскове

Более 10 лет проведут за решеткой двое псковичей, до смерти забившие незнакомца

Своего Пушкина для пушкиногорцев нарисовали школьники из Витебска

В Псковской области снят запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без сопровождения

Новую аллею высадили у школы №24 в Пскове

Советский мост в Пскове ждет реконструкция в ближайшие 2 - 3 года

Руководство псковского УФНС возобновляет личные приемы

Алексей Севастьянов: Я человек эмоциональный, но это футбол

Бабушку из Новосокольников будут судить за истязание внука