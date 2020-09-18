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Спорт

Псковские десантники стали чемпионами Вооруженных Сил России по футболу

20.09.2020 10:49|ПсковКомментариев: 0

Команда Воздушно-десантных войск («ВДВ-Купол») стала чемпионом Вооруженных Сил РФ по футболу. Турнир прошел в Смоленске. Как сообщается в группе «Псковский футбол» соцсети «ВКонтакте», в чемпионате приняли участие 5 сборных команд: Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск (Псков), Западного военного округа (Санкт-Петербург), Южного военного округа (Ростов) и Восточного военного округа (Хабаровск). Команды сыграли между собой в один круг. Сборная Воздушно-десантных войск, одержав три победы заняла итоговое первое место. Сергей Бухаров (ВДВ) признан лучшим игроком турнира.

Состав «ВДВ-Купол»: Алексей Мушенков (вр.), Сергей Канаш (кап.), Алексей Семёнов, Александр Зуев, Павел Фролов, Иван Иванов, Владимир Вагин, Константин Цуркан, Максим Булимов, Сергей Бухаров, Александр Алексеев, Александр Иванов, Алексей Иванов, Сергей Степанов, Нематджони Кабирзода, Игорь Дьяков.

Тренеры: Иван Васильев и Владислав Николаев.

Руководитель: Анатолий Попов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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