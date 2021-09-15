Спорт

Победившая на Паралимпиаде великолукская лучница планирует повторить свой успех в Париже

Олимпийская чемпионка Маргарита Сидоренко, завоевавшая золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, намерена повторить свой успех на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Спортсменка из Краснодара уже четвертый год тренируется в Великих Луках под руководством великолукского тренера Виталия Андреева. Тренировки проходят на базе спортивного комплекса «Стрелец».

Напомним, за победу на Паралимпиаде лучницу наградил президент России Владимир Путин.