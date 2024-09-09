Спорт

«Железные люди»: Чемпионка РФ по атлетическому фитнесу Анна Мусина о пути к спорту. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 сентября.

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву приходила мастер спорта по силовому троеборью, чемпионка России по атлетическому фитнесу Анна Мусина. Она рассказала о том, как пришла в спорт, если не любила уроки физкультуры и никто из ее родственников спортом не занимался, чем полезны журналы с красивыми «картинками», как ей удается сбалансировать работу, семью, тренировочный процесс и все успевать и почему люди идут тренироваться именно к ней.