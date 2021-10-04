Спорт

Псковский спортсмен снимается в проекте «Русский ниндзя» для канала СТС

Псковский спортсмен Александр Кузьмин снимается в проекте «Русский ниндзя» для телеканала СТС. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Александра Кузьмина

«Сложнейшая полоса препятствий, которую привезли из Бельгии, а собирали специалисты со всего мира. Сильнейшие герои, среди которых и спортсмены, и блогеры, и даже мама в декрете. Это было эмоционально и жарко! Проект подарит вам незабываемые эмоции! Болеем за псковичей!» - поделился впечатлениями от съемок Александр Кузьмин.

Проект выйдет на экраны уже в ближайшее время. Он будет идти каждую среду в 20.00.

Видео: инстаграм-аккаунт Александра Кузьмина