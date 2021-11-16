Спорт

Футбольный клуб «Псков» вышел в полуфинал турнира в Сочи

Футбольный клуб «Псков» вышел в полуфинал турнира в Сочи 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

Псковичи проиграли со счетом 1:2, но с 4 очками заняли второе место в группе. Также псковская команда обошла москвичей по лучшей разнице мячей (Москва проиграла Ставрополю со счетом 0:3).

Соперником ФК «Псков» в полуфинале станет команда из Пензенской области.

В финальном этапе розыгрыша Кубка России среди любительских команд III дивизиона, который проходит в Сочи с 12 по 20 ноября, принимают участие 8 команд. В соответствии со структурой соревнований команды разбили на две группы, которые провели матчи в один круг (игровые дни – 12, 14, и 16 ноября). Две лучших из них сыграют в полуфиналах (18 ноября), а их победители встретятся в финальном матче турнира (20 ноября).

Матчи Кубка проходят на искусственных полях спорткомплексов «Имспорт» и базы ФК «Сочи» в городе Сочи.

Напомним, псковичи отправились в Сочи как обладатели Кубка МРО «Северо-Запад». В прошлом году на аналогичном кубковом соревновании ФК «Псков» завоевал «серебро» (20-28 ноября 2020 года).