Спорт

На псковский спортивный проект «Скобариада – спорт для всех!» выделят 3,1 млн рублей

Фонд Потанина подвел итоги конкурса «Спорт для всех» сезона 2024/2025, одним из победителей которого стал спортивный проект «Скобариада – спорт для всех!» Псковского регионального молодежного общественного движения «Союз студенческих отрядов», он получит 3,1 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда Потанина.

Фото: Telegram-канал «Спорт для всех»

Победителями конкурса стали 63 проекта из 40 регионов России. Общая сумма грантовой поддержки победителей - 200 544 898 рублей.

Всего на конкурс поступило 1049 заявок. После проверки по формальным критериям к экспертизе было допущено 872 заявки. Регионами-лидерами по количеству победителей стали Санкт-Петербург, Москва и Тюменская область, Архангельская и Нижегородская области.

Самой популярной, как и в предыдущие годы, стала номинация «Спорт и здоровье», на которую поступило 474 заявки. 240 заявок подано в номинации «Спорт и образование», 205 заявок - в номинации «Спорт и равенство», 130 заявок - в номинации «Спорт и устойчивое развитие».