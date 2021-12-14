Спорт

Звезды легкой атлетики получили возможность тренироваться в Пскове

Псковские звезды легкой атлетики провели тренировку на новом манеже отремонтированного стадиона «Машиностроитель». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, занятие прошло 17 декабря в 12.00.

Чемпионка мира среди юниоров по легкой атлетике Наталья Спиридонова рассказала, что на обновленном стадионе спортсмены могут выполнять и прыжки в длину, и прыжки в высоту, и короткие спринты. «Из-за реконструкции я переехала в Москву и тренировалась там. В столице больше возможностей, но здесь мой первый тренер, с которым я готовлюсь к соревнованиям. Сейчас начнется зимний соревновательной сезон, будет первенство в Санкт-Петербурге и чемпионат в Москве», - поделилась Наталья Спиридонова.

Девушка добавила, что основные силы направляет на подготовку к летним стартам и универсиаде. Она продолжит тренироваться в Пскове, а после новогодних праздников поедет в столицу привыкать к большой арене. Сегодня в зале стадиона спортсменка выполняет прыжки через барьеры и настраивается на областные соревнования 18 декабря.

«Я стремлюсь к статусу мастера спорта международного класса. Мой лучший результат - один метр 92 сантиметра», - отметила чемпионка.

Тренер спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Алексеева Екатерина уточнила, что сегодня в рамках тренировки они акцентируют внимание на чистое выполнение элементов и на технике.

«В новых условиях тренироваться можно в полном объеме и даже с индивидуальным графиком, так как Наталья студентка. Нам здесь хорошо и комфортно, тренируемся по два раза в день», - отметила тренер.

Мастер спорта международного класса Константин Шабанов сообщил, что готовится к чемпионату России и Европы, которые пройдут в начале марта. Он тоже рассчитывает на получение международного статуса. Ранее молодой человек занимался в Москве, на сборах в Сочи и в Кисловодске, а теперь имеет возможность тренироваться в Пскове.

Его брат, мастер спорта России Филипп Шабанов тоже пришел сегодня в зал. «Завтра у нас дебют, открываем зимние старты на областных соревнованиях. Сейчас разминка, греемся, тянемся. Нам посчастливилось одними из первых тренироваться в стенах зала обновленного стадиона», - сказал спортсмен и добавил, что в новом зале созданы подходящие для занятий условия.